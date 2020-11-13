12:53 13.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Конец войны в Карабахе: жители сжигают свои дома

Жители, которые проживают на территориях непризнанного Нагорного Карабаха, сжигают свои дома. По предварительным договоренностям, некоторые районы Карабаха должны быть переданы азербайджанской стороне. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Конец войны в Карабахе: жители сжигают свои дома

В сети появляется огромное количество видео и фото, на которых жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем, как уйти с территории Нагорного Карабаха, сжигают свои дома, пристройки, магазины и другие сооружения.

В соответствии с трехсторонним соглашением, которое было принято ранее, Агдамский район возвращается к азербайджанской стороне до 20 ноября. По договоренностям, до 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

Ранее сообщалось, что десятого ноября, Азербайджан, Россия и Армения подписали мирное соглашение по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.


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