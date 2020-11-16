08:31 16.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Лукашенко сделал важное заявление по Донбассу: другие варианты довольно неудобные

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Европейский Союз и Украина официально не признают таким, поделился своим мнением по поводу продолжения переговоров по решению конфликта на Донбассе в Минске.

Лукашенко сделал важное заявление по Донбассу: другие варианты довольно неудобные

Он считает, что столица Беларуси является лучшим вариантом, как для Украины, так и для Российской Федерации. Он предлагает и дальше вести переговоры в Минске. По его мнению именно белорусский город является лучшей площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Белту.

"А какая другая площадка может быть использована? В Нур-Султан лететь будете для встречи? Это долго и непрактично, а главное непонятно зачем. Другие варианты довольно неудобные. У нас есть отличный треугольник Минск – Москва – Киев. Всего час добираться вам, поговорили и разошлись, все практично", — сказал Лукашенко.

В тоже время Александр Лукашенко добавил, что если стороны примут решение перенести переговоры в другое место, то он ничего не будет иметь против. Также он отметил, что в Минске он предоставляет все, что необходимо Украине и России для переговоров.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко может пойти по стопам Путина.


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