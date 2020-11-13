19:34 13.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Лукашенко пойдет по стопам Путина - эксперт из Беларуси

Член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Курейчик поделился своим мнением по поводу того, что будет происходить дальше. Он также прокомментировал масштабные митинги в Беларуси.

Лукашенко пойдет по стопам Путина - эксперт из Беларуси

Он говорит, что если Александр Лукашенко снова все-таки проведет выборы, то это будет только имитация выборов, а не реальные действия. Он отметил, что это происходит в Беларуси уже на протяжении 26 лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Он обещает новую конституцию, в соответствии с которой, видимо, будет еще более усилена его власть. И эту власть он собирается кому-то передать. Подозреваю, что под этой операцией "выборы" будет попытка передать власть, как в свое время Путин передал Медведеву – кому-то доверенному из его собственного круга", - сказал Андрей Курейчик.

Эксперт считает, что следующим президентом может стать нынешний премьер-министр Беларуси или кто-то из силовиков, кто пообещает Лукашенко безопасность и удержать его систему власти.

Ранее мы сообщали, что произошла авария на первой в Беларуси АЭС открытой Лукашенко.


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