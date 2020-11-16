Беларусы не отступают: около 1000 задержанных граждан на протестах

За сутки были задержаны около 1000 человек по всей территории страны. Большая часть из них была задержана в столице - Минске.

Также стало известно, что среди задержанных на массовых акциях протестов против режима Лукашенко есть известные в беларуси ученые и журналисты. Одним из них является кандидат медицинских наук Павел Моисеев, а также врач высшей квалификационной категории Андрей Полуянчик.

Стоит отметить, что задержания проходили в Гомеле, Гродно, Витебске, Новогрудке, Бобруйске,В Пинске, Светлогорске.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко высказался категорически по поводу проведения еще одних выборов в стране.