16:30 16.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Беларусы не отступают: около 1000 задержанных граждан на протестах

За прошедшие сутки в центр Минска беларуские силовики начали стягивать водометы и спецтехнику против митингующих граждан. Аналогичная ситуация была и в других городах беларуского государства. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TUT.by.

Беларусы не отступают: около 1000 задержанных граждан на протестах

За сутки были задержаны около 1000 человек по всей территории страны. Большая часть из них была задержана в столице - Минске.

Также стало известно, что среди задержанных на массовых акциях протестов против режима Лукашенко есть известные в беларуси ученые и журналисты. Одним из них является кандидат медицинских наук Павел Моисеев, а также врач высшей квалификационной категории Андрей Полуянчик.

Стоит отметить, что задержания проходили в Гомеле, Гродно, Витебске, Новогрудке, Бобруйске,В Пинске, Светлогорске.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко высказался категорически по поводу проведения еще одних выборов в стране.


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