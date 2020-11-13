09:33 13.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Выборы в США: суд Пенсильвании стал на сторону Трампа

Апелляционный суд штата Пенсильвания дал запрет округам включать в окончательные итоги выборов главы государства включать небольшое число бюллетеней, которые были получены по почте. Тем самым суд Пенсильвании удовлетворил иск действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на издание The Philadelphia Inquirer.

Выборы в США: суд Пенсильвании стал на сторону Трампа

При пересчете голосов на выборах президента, комиссия не будет учитывать бюлетни, отправленные по почте, тех избирателей, которые не смогли или не захотели подтвердить свою личность до девятого ноября.

В издании отметили, что вышеперечисленные бюллетени еще не были включены в итоги голосования на выборах главы государства. Также известно, что представитель от демократов Джо Байден обходит действующего лидера Дональда Трампа на 54 тыс. голосов.

Это значит, что решение суда вряд ли повлияет на итоги голосование, однако можно считать то, что суд согласился с ним его маленькой победой, отмечают в издании.

Стоит знать, что Пенсильвания - один из ключевых штатов США, который может повлиять на окончательные итоги выборов главы американского государства.

Как стало известно ранее, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки по указанию администрации действующего главы государства Дональда Трампа блокирует коммуникацию нового избранного главу государства Джо Байдена с иностранными лидерами.


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