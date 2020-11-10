16:51 10.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247516:Nataly

Важнейшие документы по аннексии Крыма были уничтожены, - экс-глава Генштаба Украины

В прошлом глава Генерального штаба Украины Владимир Замана заявил об умышленном уничтожении и сокрытии важнейших документов о "вторжении российской армии в Крым" в 2014 году и о якобы героическом сопротивлении ВСУ. Свое мнение экс-генерал изложил в своем интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман, передает УРА-Информ.

Важнейшие документы по аннексии Крыма были уничтожены, - экс-глава Генштаба Украины

Также Замана подчеркнул, что большая часть документации военного ведомства за тот непростой для Украины период и вовсе исчезла.

"Разведывательных сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, о распоряжении Турчинова применении Вооруженных сил, приказов каких-то нет. Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016—2017 годах", - подчеркнул генерал Замана.

Он рассказал, что все документы, которые указывают на то, когда и где в марте 2014 года самолеты Российской Федерации "вторгались в воздушное пространство Украины" над крымским полуостровом были уничтожены "в соответствии с актом" от 22 декабря 2017 года.

Известно, что и данные о намерениях украинских военных "остановить агрессию и уничтожить авиацию России". Они были ликвидированы после указа от 26 мая 2016 года.

"Это парадоксальные вещи. У нас есть материалы — распоряжения, указы, — которым 30−50 лет. А эти документы ни с того ни с сего уничтожили. Мы сейчас сделали запрос: по чьему приказу, по чьему распоряжению и какие документы уничтожены. Но я боюсь, что и акт уничтожен" - поделился он.

Стоит отметить, что Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

Как сообщалось ранее, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Он потерял еще несколько процентов по сравнению с предыдущим "замером", который состоялся в июне.


Поделиться

Читайте также:
 
Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка Рейтинг Зеленского продолжает падать: но он все равно лидер президентской гонки Уникальный летающий костюм от BMW позволит людям летать (ВИДЕО) Продлеваем жизнь штампам и нумераторам с помощью штемпельных красок
Проишествия
  • 16:10 Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка
  • 13:44 Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив