Важнейшие документы по аннексии Крыма были уничтожены, - экс-глава Генштаба Украины

В прошлом глава Генерального штаба Украины Владимир Замана заявил об умышленном уничтожении и сокрытии важнейших документов о "вторжении российской армии в Крым" в 2014 году и о якобы героическом сопротивлении ВСУ. Свое мнение экс-генерал изложил в своем интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман, передает УРА-Информ.
Также Замана подчеркнул, что большая часть документации военного ведомства за тот непростой для Украины период и вовсе исчезла.
"Разведывательных сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, о распоряжении Турчинова применении Вооруженных сил, приказов каких-то нет. Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016—2017 годах", - подчеркнул генерал Замана.
Он рассказал, что все документы, которые указывают на то, когда и где в марте 2014 года самолеты Российской Федерации "вторгались в воздушное пространство Украины" над крымским полуостровом были уничтожены "в соответствии с актом" от 22 декабря 2017 года.
Известно, что и данные о намерениях украинских военных "остановить агрессию и уничтожить авиацию России". Они были ликвидированы после указа от 26 мая 2016 года.
"Это парадоксальные вещи. У нас есть материалы — распоряжения, указы, — которым 30−50 лет. А эти документы ни с того ни с сего уничтожили. Мы сейчас сделали запрос: по чьему приказу, по чьему распоряжению и какие документы уничтожены. Но я боюсь, что и акт уничтожен" - поделился он.
Стоит отметить, что Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.
Как сообщалось ранее, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Он потерял еще несколько процентов по сравнению с предыдущим "замером", который состоялся в июне.
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