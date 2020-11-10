Важнейшие документы по аннексии Крыма были уничтожены, - экс-глава Генштаба Украины

Также Замана подчеркнул, что большая часть документации военного ведомства за тот непростой для Украины период и вовсе исчезла.

"Разведывательных сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, о распоряжении Турчинова применении Вооруженных сил, приказов каких-то нет. Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016—2017 годах", - подчеркнул генерал Замана.

Он рассказал, что все документы, которые указывают на то, когда и где в марте 2014 года самолеты Российской Федерации "вторгались в воздушное пространство Украины" над крымским полуостровом были уничтожены "в соответствии с актом" от 22 декабря 2017 года.

Известно, что и данные о намерениях украинских военных "остановить агрессию и уничтожить авиацию России". Они были ликвидированы после указа от 26 мая 2016 года.

"Это парадоксальные вещи. У нас есть материалы — распоряжения, указы, — которым 30−50 лет. А эти документы ни с того ни с сего уничтожили. Мы сейчас сделали запрос: по чьему приказу, по чьему распоряжению и какие документы уничтожены. Но я боюсь, что и акт уничтожен" - поделился он.

Стоит отметить, что Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

Как сообщалось ранее, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Он потерял еще несколько процентов по сравнению с предыдущим "замером", который состоялся в июне.