Рейтинг Зеленского продолжает падать: но он все равно лидер президентской гонки

Если бы президентские выборы прошли в ближайшую неделю за действующего главу государства проголосовал бы 31% тех, кто определился и планирует принять участие в голосовании. Несмотря на падение рейтинга, Зеленский все-равно занимает первую строчку и уверенно бы выиграл первый тур. В тоже время еще в июне за Зеленского готовы были проголосовать 25 процентов украинцев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса «Центра Разумкова».

На второй строчке идет бывший глава государства Петро Порошенко. За него готовы проголосовать 21% тех, кто определился и планирует принять участие в голосовании. За несколько месяцев Порошенко сумел подняться на вторую строчку, что позволила бы выйти ему во второй тур и опередить третьего Юрия Бойко. За три месяца Порошенко добавил себе в актив сразу пять процентов Пророссийский политик имеет поддержку в 17 процентов, что на три меньше, чем в июне.

На третьей строчке расположилась Юлия Тимошенко с восьми процентами поддержки. Игорь Смешко набирает шесть

Ранее мы сообщали, что Зеленский заболел коронавирусом.