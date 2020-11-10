15:02 10.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Рейтинг Зеленского продолжает падать: но он все равно лидер президентской гонки

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Он потерял еще несколько процентов по сравнению с предыдущим "замером", который состоялся в июне.

Рейтинг Зеленского продолжает падать: но он все равно лидер президентской гонки

Если бы президентские выборы прошли в ближайшую неделю за действующего главу государства проголосовал бы 31% тех, кто определился и планирует принять участие в голосовании. Несмотря на падение рейтинга, Зеленский все-равно занимает первую строчку и уверенно бы выиграл первый тур. В тоже время еще в июне за Зеленского готовы были проголосовать 25 процентов украинцев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса «Центра Разумкова».

На второй строчке идет бывший глава государства Петро Порошенко. За него готовы проголосовать 21% тех, кто определился и планирует принять участие в голосовании. За несколько месяцев Порошенко сумел подняться на вторую строчку, что позволила бы выйти ему во второй тур и опередить третьего Юрия Бойко. За три месяца Порошенко добавил себе в актив сразу пять процентов Пророссийский политик имеет поддержку в 17 процентов, что на три меньше, чем в июне.

На третьей строчке расположилась Юлия Тимошенко с восьми процентами поддержки. Игорь Смешко набирает шесть

Ранее мы сообщали, что Зеленский заболел коронавирусом.


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