09:40 10.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В ВР надеются на Байдена: он должен помочь Украине в противостоянии с Россией

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко поделился своим мнением о том, что Джо Байден фактически стал следующим президентом США.

В ВР надеются на Байдена: он должен помочь Украине в противостоянии с Россией

Депутат отмечает, что это положительный знак для Украины. Гончаренко предполагает, что новый президент США поможет Украине вернуть свои территории. В первую очередь представитель "Европейская солидарности" говорит о новых санкциях против Российской Федерации.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Он для этого имеет много возможностей. Прежде всего это санкции. Самое главное, чем можно сегодня давить путинский режим - это санкции. Санкции имеют большое влияние на Россию. Мы не знаем, что было бы, если бы санкций не было. Вполне возможно, что агрессия со стороны Путина могла быть намного сильнее", - заявил депутат.

В тоже время Алексей Гончаренко заявляет, что демократы будут еще больше настроены против России, так как она, по словам нардепа, сделал все, чтобы Джо Байден не стал следующим президентом США.

Ранее мы сообщали, что уже сразу после вступления на свою должность Байден намерен отменить несколько указов Дональда Трампа.


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