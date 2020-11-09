16:25 09.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Освоился на новом месте: Байден планирует отменить ряд указов Трампа

Джо Байден, которого уже во всю поздравляют с победой на президентских выборах в США, уже имеет в планах отменить ряд указов Дональда Трампа, сразу же по вступлению в должность в январе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, передает УРА-Информ.

Освоился на новом месте: Байден планирует отменить ряд указов Трампа

Байден планирует присоединиться к Парижским климатическим соглашениям,. Помимо этого Байден имеет в планах отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения, который ранее был инициирован Дональдом Трампом.

Стоит отметить, что Джо Байден планирует отменит запрет на иммиграцию, нацеленный на мусульманские страны. Возможно, новый глава Белого дома восстановит программу, позволяющую людям, которые в детстве были незаконно перевезены в страну остаться в США.

Известно, что пандемия COVID-19 в США – один из первых серьезных проблем, с которым придется столкнуться Байдену.

Как сообщалось ранее, известный и популярный американский писатель Стивен Кинг выругался в Twitter адрес действующего президента США Дональда Трампа, который, по данным американских СМИ уступил место в Белом доме демократу Джо Байдену.


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