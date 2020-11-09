Мелания Трамп прервала молчание: важное заявление первой леди США

"Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный - а не незаконный - голос должен быть подсчитан, - написала она в Twitter.

Мелания Трамп недвусмысленно сослалась на теории, распространявшиеся в течение нескольких дней ее мужем, о том, что выборы были сфальсифицированы.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Мы должны защищать нашу демократию совершенно прозрачным образом", - написала она в социальных сетях.

Напомним, прогнозируемая победа Байдена была объявлена ​​в субботу (7 ноября), хотя подсчет голосов в нескольких штатах еще не закончился. Однако данные исследовательского центра Edison Research, а также ведущих американских СМИ показывают, что у Дональда Трампа нет шансов догнать Байдена.

Когда эта информация стала известна, президент был на поле для гольфа в Вирджинии, а его жена - в Белом доме. Однако ее комментария пришлось ждать больше суток.

Несмотря на этот комментарий, CNN сообщает со ссылкой на анонимный источник, что его жена убеждает Трампа признать свою неудачу. Представитель президентской кампании Джейсон Миллер опроверг эти сообщения.

Ранее мы сообщали, что Трамп заваливает суда исками.