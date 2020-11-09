13:31 09.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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РФ не хочет присоединять ОРДЛО: это не выгодно с финансовой точки зрения

Часть российских чиновников выступает против того, того, чтобы присоединять ОРДЛО к составу Российской Федерации. Это не выгодно из-за финансовых последствий такого решения.

РФ не хочет присоединять ОРДЛО: это не выгодно с финансовой точки зрения

Отмечается, что в ОРДО проходил некий опрос, согласно которому около половины опрошенных нуждаются социальных выпалах, пенсиях и других видах пособия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Социальному фонду Ростовской области, например, такие суммы были практически неподъемны. Эти цифры были доведены до самых высоких кабинетов и от повышения выплат по нормам РФ отказались, повесив часть выплат на Украину через международные организации, которые имеют влияние на Украину, тем самым запустив, как это сейчас называется, "пенсионный туризм", — пишут местные паблики.

Там также отмечают, что в РФ были и те, кто против такого подхода, но единственное, что удалось сделать – это упрощенное получение паспортов России.

Также авторы паблика сообщают, что если в 2014-2016 годах Россия выделяла деньги на реабилитацию раненых на Донбассе, то сейчас этого и вовсе нет.

Ранее в ОРДО возмутились высказываниями Кремля об Украине. В 


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