13:39 06.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Трамп заваливает суды исками: он проигрывает почти везде

За последние 48 часов сотрудники президента Дональда Трампа выполнили свое обещание завалить суды судебными исками. Пока что все закончилось либо его поражением, либо приказом в его пользу, что, однако, практически не повлияло на голосование

Трамп заваливает суды исками: он проигрывает почти везде

"Эти дела дали Трампу и его сторонникам инструмент, чтобы протолкнуть ложные утверждения о том, что подсчет бюллетеней, полученных после дня выборов, является незаконным или фальсифицированным. В четверг вечером президент неоднократно лгал, обвиняя демократов в попытке "сфальсифицировать" выборы, сославшись на "тайные избирательные бюллетени" и В "комнаты тайного подсчета голосов", пишет американский портал buzzfeednews.com

Об этом сообщает Ура-Информ.

Пример - из штата Джорджия. Суд в четверг отклонил иск сотрудников Трампа, который попытался посеять сомнения в том, правильно ли организаторы выборов принимают бюллетени, поступившие после крайнего срока в день выборов в штате. В суде аппарат президента представил двух свидетелей, которые заявили, что обеспокоены тем, что случилось с 53 бюллетенями. Однако в ходе слушания они признали, что у них нет доказательств задержки голосования.

В свою очередь, районный секретарь засвидетельствовал, что бюллетени действительно поступили вовремя и рассматривались как отдельные бюллетени, поскольку их нужно было специально проверять и вводить в компьютерную систему.

Ранее мы сообщали, что Байден фактически признал свою победу на выборах.


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