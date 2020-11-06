Трамп заваливает суды исками: он проигрывает почти везде

"Эти дела дали Трампу и его сторонникам инструмент, чтобы протолкнуть ложные утверждения о том, что подсчет бюллетеней, полученных после дня выборов, является незаконным или фальсифицированным. В четверг вечером президент неоднократно лгал, обвиняя демократов в попытке "сфальсифицировать" выборы, сославшись на "тайные избирательные бюллетени" и В "комнаты тайного подсчета голосов", пишет американский портал buzzfeednews.com

Об этом сообщает Ура-Информ.

Пример - из штата Джорджия. Суд в четверг отклонил иск сотрудников Трампа, который попытался посеять сомнения в том, правильно ли организаторы выборов принимают бюллетени, поступившие после крайнего срока в день выборов в штате. В суде аппарат президента представил двух свидетелей, которые заявили, что обеспокоены тем, что случилось с 53 бюллетенями. Однако в ходе слушания они признали, что у них нет доказательств задержки голосования.

В свою очередь, районный секретарь засвидетельствовал, что бюллетени действительно поступили вовремя и рассматривались как отдельные бюллетени, поскольку их нужно было специально проверять и вводить в компьютерную систему.

Ранее мы сообщали, что Байден фактически признал свою победу на выборах.