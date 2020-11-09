Гордон раскритиковал Зеленского: он не понимает элементарных вещей

Он отметил, что ему не понравилось послание президента Украины к Парламенту. После него Гордон почувствовал разочарование и он огорчился словами главы государства.

Об том пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Гордон снова отметил, что с симпатией относится к Владимиру Зеленскому, но добавил, что после выступления главы государства перед народными избранники у него появилось впечатление, что президент очень далек от реальной ситуации в Украине.

"Я люблю Владимира Зеленского как человека, но его выступления в Раде лишь заставляют грустить. Я вижу и слышу, что Зеленский, словно как-то оторван от реальности. Кажется, что он не понимает некоторые элементарных вещей из реалий Украины", - сказал Гордон.

Также он добавил, что Зеленский не решил ни одной важной проблемы, после которой можно было бы сказать: Браво!

Журналист отметил, что за полтора года так и не сидит ни один коррупционер. В тоже время проблему с Донбассом, по словам Гордона, нельзя решить, пока в Кремле сидит Владимир Путин.

Ранее Гордон неожиданно похвалил Россию за Крым.