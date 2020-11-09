Гордон раскритиковал Зеленского: он не понимает элементарных вещей

Популярный украинский журналист Дмитрий Гордон неожиданно раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленский. Ранее Горд часто хвалил главу государства.
Он отметил, что ему не понравилось послание президента Украины к Парламенту. После него Гордон почувствовал разочарование и он огорчился словами главы государства.
Об том пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
Гордон снова отметил, что с симпатией относится к Владимиру Зеленскому, но добавил, что после выступления главы государства перед народными избранники у него появилось впечатление, что президент очень далек от реальной ситуации в Украине.
"Я люблю Владимира Зеленского как человека, но его выступления в Раде лишь заставляют грустить. Я вижу и слышу, что Зеленский, словно как-то оторван от реальности. Кажется, что он не понимает некоторые элементарных вещей из реалий Украины", - сказал Гордон.
Также он добавил, что Зеленский не решил ни одной важной проблемы, после которой можно было бы сказать: Браво!
Журналист отметил, что за полтора года так и не сидит ни один коррупционер. В тоже время проблему с Донбассом, по словам Гордона, нельзя решить, пока в Кремле сидит Владимир Путин.
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