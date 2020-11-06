Гордон неожиданно похвалил Россию за Крым: я к этому отношусь очень хорошо

Гордон добавил, что рано или поздно Крымский полуостров все равно вернется в состав Украины, поэтому то, что Россия развивает инфраструктуру в регионе будет плюсом для нашей страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на канал в Ютуб журналиста.

"Следует признать, Россия не жалеет денег для Крыма. Я к этому отношусь очень хорошо, мне это нравится.В Посудите сами, когда РФ отдаст нам наше, вернет наш Крым, тогда мост принесет пользу Украине. Им смогут пользоваться два братских народа: россияне, которые вернут нам наше и раскаются, и украинцы, которые пострадали из-за действий Кремля. Мир все равно между нами рано или поздно наступит", — сказал Гордон.

Также журналист анонсировал интервью с пророссийским политиком Анатолием Шарием, однако не назвал дату когда это произойдет.

Ранее Гордон назвал настоящею причину, почему Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.