09:08 06.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247448:labazovych

Гордон неожиданно похвалил Россию за Крым: я к этому отношусь очень хорошо

Украинский журналист Дмитрий Гордон неожиданно похвалил Российскую Федерацию за действия в Крыму. При этом он отметил важность того, что РФ построила Крымский мост.

Гордон неожиданно похвалил Россию за Крым: я к этому отношусь очень хорошо

Гордон добавил, что рано или поздно Крымский полуостров все равно вернется в состав Украины, поэтому то, что Россия развивает инфраструктуру в регионе будет плюсом для нашей страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на канал в Ютуб журналиста.

"Следует признать, Россия не жалеет денег для Крыма. Я к этому отношусь очень хорошо, мне это нравится.В  Посудите сами, когда РФ отдаст нам наше, вернет наш Крым, тогда мост принесет пользу Украине. Им смогут пользоваться два братских народа: россияне, которые вернут нам наше и раскаются, и украинцы, которые пострадали из-за действий Кремля. Мир все равно между нами рано или поздно наступит", — сказал Гордон.

Также журналист анонсировал интервью с пророссийским политиком Анатолием Шарием, однако не назвал дату когда это произойдет.

Ранее Гордон назвал настоящею причину, почему Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.


Поделиться

Читайте также:

  • В Белоруссии продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко. Местная милиция все жестче разгоняет митингующих и пока не понятно, чем все это закончится.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поделился своим мнение по поводу ситуации с Крымом, который на данный момент полностью оккупирован Российской Федераций.

  • В так называемой Донецкой Народной Республике в очередной раз подтвердили, что конечной целью "республики" является присоединение к Российской Федерации.

  • Поп-зірка 90-х 38-річний Андрій Губін переживає велику втрату. Днями з життя пішла його мама.

  • Суд заарештував 65 російських літаків, які порушили правила порядку в'їзду і виїзду з тимчасово окупованого українського Криму. У березні 2014 року українські власті закрили повітряний простір над територією півострова, пиз-за того, що не могли гарантувати повну безпеку польотів над АР.В Про це повідомила в Facebook прес-секретар прокуратури Криму Катерина Діденко, передає УРА-Інформ.

  • Криголам KV Svalbard ("Свальбар"), який є найбільшим кораблем берегової охорони норвезького держави, слідуючи Північним морським шляхом виявився у виключній економічній зоні Російської Федерації. Відомо, що судно вже дійшло в район, який знаходиться на схід від Північної Землі в море Лаптєвих. Прес-служба Північного флоту ВМФ РФ поки не давала коментарів. Про це пише УРА-Інформ.

  • Відомий український журналіст і політик Дмитро Гордон на своїй сторінці в Ютуб виклав відео з телеканалу "Україна 24". Гордон обговорив ситуацію на Донбасі в програмі "Час Голованова".

  • Українське Міністерство закордонних справ готує міжнародну платформу по деокупацію анексованого російськими силовиками українського Криму. В рамках даної платформи планується проводити щорічні саміти і контакти на різних політичних та економічних рівнях. Про це розповіла перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю lb.ua, передає УРА-Інформ.

  • Другі і заключні президентські дебати пройшли в Нешвіллі, штат Теннессі, в яких взяли участь чинний президент США Дональд Трамп і колишній віце-президент Джо Байден.
 
Жители ОРДЛО могут остаться без пенсий: стала известна причина Туда не стоит ходить - эксперт рассказал, где больше всего шансов заразиться COVID-19 в Украине Кто лучше для Украины Байден или Трамп - эксперт рассказал за кого болеть украинцам Байден заявил, что выиграл выборы, хотя подсчет еще продолжается
Проишествия
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив