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Байден заявил, что выиграл выборы, хотя подсчет еще продолжается

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил в четверг (5 ноября), что не сомневается в своей победе на выборах. Он также призвал к миру и терпению в продолжающемся процессе подсчета голосов.

Байден заявил, что выиграл выборы, хотя подсчет еще продолжается

Байден подчеркнул, что необходимо учитывать каждый голос.

Это ответ кандидата от Демократической партии на более ранние требования президента Дональда Трампа и республиканцев. Их адвокаты обратились в суды нескольких ключевых штатов с просьбой прекратить подсчет. Некоторые суды уже отклонили эти запросы, в т.ч. в Мичигане.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Кандидат от демократов заявил в своем родном штате Делавэр, что президент избирается всеми американцами. - В Америке голос священен. Так нация выражает свою волю. Это воля избирателей. Никто другой и ничто другое не может избрать президента Соединенных Штатов. Следовательно, каждый бюллетень должен быть подсчитан, и это то, что мы увидим в ближайшем будущем. Так и должно быть, - подчеркнул он.

Бывший вице-президент и кандидат от демократов подтвердил, что уверен, что победит на президентских выборах.

- Демократия временами беспорядочная. Демократия иногда требует терпения. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! – сказал он.

Ранее мы сообщали, что Трамп подал иски во всех штатах, где побеждает Байден.


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