Байден заявил, что выиграл выборы, хотя подсчет еще продолжается

Байден подчеркнул, что необходимо учитывать каждый голос.

Это ответ кандидата от Демократической партии на более ранние требования президента Дональда Трампа и республиканцев. Их адвокаты обратились в суды нескольких ключевых штатов с просьбой прекратить подсчет. Некоторые суды уже отклонили эти запросы, в т.ч. в Мичигане.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Кандидат от демократов заявил в своем родном штате Делавэр, что президент избирается всеми американцами. - В Америке голос священен. Так нация выражает свою волю. Это воля избирателей. Никто другой и ничто другое не может избрать президента Соединенных Штатов. Следовательно, каждый бюллетень должен быть подсчитан, и это то, что мы увидим в ближайшем будущем. Так и должно быть, - подчеркнул он.

Бывший вице-президент и кандидат от демократов подтвердил, что уверен, что победит на президентских выборах.

- Демократия временами беспорядочная. Демократия иногда требует терпения. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! – сказал он.

Ранее мы сообщали, что Трамп подал иски во всех штатах, где побеждает Байден.