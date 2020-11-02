15:36 02.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Путин сейчас сильно обеспокоен - журналист рассказал, что тревожит президента РФ

Президент России Владимир Путин на данный момент серьезно обеспокоен президентскими выборами в США. Такое мнение высказал журналист и политический аналитик Иван Яковин.

Путин сейчас сильно обеспокоен - журналист рассказал, что тревожит президента РФ

По его мнению, Путин надеется, что снова победит удобный для него кандидат – действующий президент Дональд Трамп. В случае победы Джо Байдена у Путина и России будут новые проблемы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Джо Байден уже не раз критиковал президента Российской Федерации и выступал за новые, более жесткие санкции против России. При этом, по мнению Яковина, в Москве уже есть понимание, что Байден победит на выборах.

"Путин наметил себе новую главную задачу в отношениях с США. Ему нужно попытаться наладить отношения с Байденом, ведь если Байден применит радикальные санкции, то экономика РФ не выдержит. Путин сейчас сильно обеспокоен этой ситуацией и потому суетится. Он просто не знает куда себя деть. Глава РФ напуган", - считает журналист.

В тоже время, он не отметил, как именно в Кремле "паникуют" из-за ситуации с выборами в США.

Ранее мы сообщали, что по последнему экзитполу Байден почти на 10 процентов опережает Трампа, однако последний еще не проиграл выборы и может стать победителем.


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