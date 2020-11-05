11:17 05.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Кто ближе к победе на выборах в США: обновленная информация

Кто победит на президентских выборах в США? По оценкам New York Times, кандидат от Демократической партии Джо Байден может рассчитывать на 253 определенных голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп в настоящее время имеет 214 голосов.

Кто ближе к победе на выборах в США: обновленная информация

По данным издания, дуэль за Белый дом еще не решена в шести штатах. Это Аляска, Аризона, Невада, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.

Об этом пишет УРА-Информ.

В Неваде (6 голосов выборщиков) и Аризоне (11 голосов выборщиков) Байден лидирует и является фаворитом на победу. В Пенсильвании, где 20 голосов выборщиков, поступают данные о досрочном голосовании, и преимущество Трампа сокращается. Похожая ситуация наблюдается в Джорджии, где 16 голосов выборщиков.

Чтобы победить на президентских выборах в США, нужно 270 голосов выборщиков.

Из ключевых колеблющихся штатов Байден победил в Висконсине и Мичигане. Республиканец победил во Флориде.

На общем голосовании в среду вечером 78-летний Байден получает на данный момент 50,3 процента голосов. голосов, а 74-летний Трамп - 48 процентов.

Ранее мы сообщали, что в США победу на выборах одержал кандидат, который месяц назад умер от коронавируса.


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