Кто ближе к победе на выборах в США: обновленная информация

По данным издания, дуэль за Белый дом еще не решена в шести штатах. Это Аляска, Аризона, Невада, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.

Об этом пишет УРА-Информ.

В Неваде (6 голосов выборщиков) и Аризоне (11 голосов выборщиков) Байден лидирует и является фаворитом на победу. В Пенсильвании, где 20 голосов выборщиков, поступают данные о досрочном голосовании, и преимущество Трампа сокращается. Похожая ситуация наблюдается в Джорджии, где 16 голосов выборщиков.

Чтобы победить на президентских выборах в США, нужно 270 голосов выборщиков.

Из ключевых колеблющихся штатов Байден победил в Висконсине и Мичигане. Республиканец победил во Флориде.

На общем голосовании в среду вечером 78-летний Байден получает на данный момент 50,3 процента голосов. голосов, а 74-летний Трамп - 48 процентов.

Ранее мы сообщали, что в США победу на выборах одержал кандидат, который месяц назад умер от коронавируса.