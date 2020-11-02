Зеленский готов уволить Разумкова: все решится уже скоро

Источники отмечают, что если Дмитрий Разумков не поддержит инициативу Зеленского о роспуске Конституционного суда Украины, то его могут уволить. Также Офису президента не нравится, что Разумков становится самостоятельным игроком в политических кругах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Резидент.

"В Офисе Президента недовольны самостоятельной игрой Разумкова, который становится вторым центром влияния после Президента и в открытую бросает вызов Зеленскому. На Банковой решили обрезать политические амбиции Разумкова, который стал слишком самостоятелен, если Глава Рады не поддержит законопроект Президента, то в Офисе Президента готовы искать замену Спикеру", - отмечает телеграм канал.

Также источник добавляет, что конфликт продолжает набирать обороты и может стать весьма серьезным вызовом для всей системы партии "Слуга Народа". Многим депутатам придется выбирать с кем они будут в команде.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей КСУ.