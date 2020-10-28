Трамп стал жертвой хакеров

В заявлении сотрудников говорится, что хакеры не получали доступа к конфиденциальным данным. После непродолжительной атаки сайт снова заработал нормально.

Об этом пишет УРА-Информ.

Неизвестно, кто стоит за кибератакой. Федеральное бюро расследований (ФБР) пока не опубликовало никаких сообщений по этому делу.

На сайте кампании на короткое время было показано фальшивое сообщение, в котором киберпреступники выдавали себя за службу безопасности. Они запросил плату в криптовалюте в обмен на доступ к "внутренним и секретным разговорам" членов семьи и соратников Трампа. "Мир устал от фейковых новостей, которые ежедневно распространяет президент Дональд Трамп", - написали хакеры.

В прошлом подобные заявления хакеров о том, что у них были секретные данные Трампа, оказались ложными.

Ранее голландец во второй раз угадал пароль к аккаунту Трампа в твиттер.