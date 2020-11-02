Член ТКГ раскрыл настоящий план Кремля по Донбассу: они действительно этого хотят

Такое мнение высказал один из участников Минских переговоров в ТКГ Сергей Гармаш. Он считает, что на данный момент российские власти хотят снять из себя ответственность за войну на территории Донбасса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня я могу констатировать тот факт, что Россия не хочет заканчивать войну на Донбассе, начав договариваться. Однако переговорную площадку в виде Минске есть необходимость сохранить. Она должна сработать, когда у РФ будет желание избавиться от чемодана без ручки в виде Донбасса. Однако мы вместе с западными экспертами должны довести ее до подобных мер", — считает Гармаш.

На данный момент, по мнению Гармаша, Российская Федерация ультиматумами намерена снять из себя ответственность по данному вопросу. Он отмечает, что если Украина пойдет этим путем и будет говорить с "ЛНР" и "ДНР", то Россия добьется своего.

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