14:18 02.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Член ТКГ раскрыл настоящий план Кремля по Донбассу: они действительно этого хотят

Российская Федерация не намерена прекращать военный конфликт на Донбассе. Это не в интересах президента РФ Владимира Путина.

Член ТКГ раскрыл настоящий план Кремля по Донбассу: они действительно этого хотят

Такое мнение высказал один из участников Минских переговоров в ТКГ Сергей Гармаш. Он считает, что на данный момент российские власти хотят снять из себя ответственность за войну на территории Донбасса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня я могу констатировать тот факт, что Россия не хочет заканчивать войну на Донбассе, начав договариваться. Однако переговорную площадку в виде Минске есть необходимость сохранить. Она должна сработать, когда у РФ будет желание избавиться от чемодана без ручки в виде Донбасса. Однако мы вместе с западными экспертами должны довести ее до подобных мер", — считает Гармаш.

На данный момент, по мнению Гармаша, Российская Федерация ультиматумами намерена снять из себя ответственность по данному вопросу. Он отмечает, что если Украина пойдет этим путем и будет говорить с "ЛНР" и "ДНР", то Россия добьется своего.

Ранее стал известен предполагаемый преемник Путина.


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