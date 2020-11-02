Стал известен предполагаемый преемник Путина - президент РФ также поддержит кандидатуру

Хотя президент Российской Федерации Владимир Путин на данный момент не собирается уходить из политики и после изменения конституции страны снова может баллотироваться на еще один президентский срок, уже сейчас в СМИ говорят о его приемниках.
Одним из вариантов, который поддержит, и сам Путин, является его дочь Екатерина Тихонова. На данный момент такой вариант не устраивает сторону силовиков, у которых есть опасения по поводу Тихоновой. В тоже время этот вариант – гарантия безопасности и сохранности активов Путина.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал "Закулисный шептун".
"Ее главное, неоспоримое в глазах Путина преимущество - она обладает 100% доверием и полностью решает ключевую проблему для семьи президента - проблему личной безопасности и сохранности активов", - отмечает канал.
Силовики отмечают, что реакция народа на такое решение может быть неоднозначной и Тихонов может не справиться с задачей, чтобы удержать власть в своих руках.
Источники отмечают, что уже сейчас в отношении дочери Путина прорабатывают социологию. Ранее в 2018 году россиян также спрашивали, как они относятся к женщине-президенту.
Ранее мы сообщали, что Путин определился, что делать с Александром Лукашенко.
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