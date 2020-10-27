Путин определился, что делать с Лукашенко: в Беларуси будут изменения

Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько поделился своим мнением по поводу того, как будет дальше развиваться ситуация с поддержкой Российской Федерации Александра Лукашенко.
Он отмечает, что Кремлю лучше посадить нового человека, который будет лоялен Москве, чем делать и дальше ставку на токсичного Лукашенко.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.
"Те, кто сегодня поддерживают Лукашенко, в глазах большинства людей теряют привлекательность. Поэтому сейчас Кремль теряет очень много людей, которые были либо сторонниками восточного вектора развития Беларуси, либо имели нейтральный статус",- В заявил эксперт.
Лебедько отмечает, что Владимир Путин не намерен вводить войска в Беларусь, так как местные жители не выявляют лояльность к Российской Федерации.
"Поэтому я думаю, что Путин будет принуждать Лукашенко к быстрой конституционной реформе, к распределению властных полномочий. Он хочет запустить 1-2 своих политических партий в Беларуси и попытаться сохранить рычаги влияния", – резюмировал оппозиционер.
Ранее мы сообщали, что по всей Беларуси начали забастовки, ведь закончился срок ультиматума Лукашенко.
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