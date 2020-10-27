12:42 27.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Путин определился, что делать с Лукашенко: в Беларуси будут изменения

Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько поделился своим мнением по поводу того, как будет дальше развиваться ситуация с поддержкой Российской Федерации Александра Лукашенко.

Путин определился, что делать с Лукашенко: в Беларуси будут изменения

Он отмечает, что Кремлю лучше посадить нового человека, который будет лоялен Москве, чем делать и дальше ставку на токсичного Лукашенко.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Те, кто сегодня поддерживают Лукашенко, в глазах большинства людей теряют привлекательность. Поэтому сейчас Кремль теряет очень много людей, которые были либо сторонниками восточного вектора развития Беларуси, либо имели нейтральный статус",- В заявил эксперт.

Лебедько отмечает, что Владимир Путин не намерен вводить войска в Беларусь, так как местные жители не выявляют лояльность к Российской Федерации.

"Поэтому я думаю, что Путин будет принуждать Лукашенко к быстрой конституционной реформе, к распределению властных полномочий. Он хочет запустить 1-2 своих политических партий в Беларуси и попытаться сохранить рычаги влияния", – резюмировал оппозиционер.

Ранее мы сообщали, что по всей Беларуси начали забастовки, ведь закончился срок ультиматума Лукашенко.


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