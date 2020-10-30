10:28 30.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247321:Nataly

Хотим в Европу: под КСУ собрался митинг, в ход пошли дымовухи

Под Конституционным судом Украины рано утром в пятницу, 30 октября, собрались граждане на массовую акцию протеста против судей, которые приняли скандальное для всей Украины решение о неконституционности статьи УК Украины о наказании за ложь в декаларациях. Такое решение повлияло на систему е-декларирования, а в Европе заговоре о нарушении Украиной своих обязательств перед ЕС. Об этом пишет УРА-Информ.

Хотим в Европу: под КСУ собрался митинг, в ход пошли дымовухи

Митинг граждан Украины под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" начался в пятницу еще в 9 утра.

"Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институций и европейское направление развития Украины", - уточнили организаторы забастовки.

В данный момент у здания КСУ находится несколько сотен человек. Также стало известно о том, что в ход пошли дымовухи.

Украинские протестующие приняли решение забросать здания Конституционного суда Украины, который ранее, по их мнению, принял неверное решение, которое грозит шагом назад для Украины направляющуюся в Европу, средствами контрацепции. Также сообщается о зажжении гражданами файеров в знак протеста.

Утром к зданию уже были стянуты силовики.

Ранее сообщалось, чтоВВВВ на данный момент официально об отмене безвиза с Украиной в Европейском Союзе не говорят, однако такой вариант нельзя исключить.


Поделиться

Читайте также:
 
Пандемия в Украине: число новых заболевших перевалило за 8000 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных "Укрэксимбанк" списал проблемных кредитов на 17 млрд грн: в планах списывать еще Беларусь на пороге войны: глава МВД намекает, что миллиционеры готовы убивать
Проишествия
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив