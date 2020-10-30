Митинг граждан Украины под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" начался в пятницу еще в 9 утра.

"Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институций и европейское направление развития Украины", - уточнили организаторы забастовки.

В данный момент у здания КСУ находится несколько сотен человек. Также стало известно о том, что в ход пошли дымовухи.

Украинские протестующие приняли решение забросать здания Конституционного суда Украины, который ранее, по их мнению, принял неверное решение, которое грозит шагом назад для Украины направляющуюся в Европу, средствами контрацепции. Также сообщается о зажжении гражданами файеров в знак протеста.

Утром к зданию уже были стянуты силовики.

Ранее сообщалось, чтоВВВВ на данный момент официально об отмене безвиза с Украиной в Европейском Союзе не говорят, однако такой вариант нельзя исключить.