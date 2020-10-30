Хотим в Европу: под КСУ собрался митинг, в ход пошли дымовухи

Под Конституционным судом Украины рано утром в пятницу, 30 октября, собрались граждане на массовую акцию протеста против судей, которые приняли скандальное для всей Украины решение о неконституционности статьи УК Украины о наказании за ложь в декаларациях. Такое решение повлияло на систему е-декларирования, а в Европе заговоре о нарушении Украиной своих обязательств перед ЕС. Об этом пишет УРА-Информ.
Митинг граждан Украины под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" начался в пятницу еще в 9 утра.
"Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институций и европейское направление развития Украины", - уточнили организаторы забастовки.
В данный момент у здания КСУ находится несколько сотен человек. Также стало известно о том, что в ход пошли дымовухи.
Украинские протестующие приняли решение забросать здания Конституционного суда Украины, который ранее, по их мнению, принял неверное решение, которое грозит шагом назад для Украины направляющуюся в Европу, средствами контрацепции. Также сообщается о зажжении гражданами файеров в знак протеста.
Утром к зданию уже были стянуты силовики.
Ранее сообщалось, чтоВВВВ на данный момент официально об отмене безвиза с Украиной в Европейском Союзе не говорят, однако такой вариант нельзя исключить.
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