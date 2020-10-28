12:48 28.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Скандальная Штепа проиграла выборы: Вам хоть стыдно, что Вы меня предали?

Скандальная представительница "Оппозиционной платформы За Жизнь" Неля Штепа не сумела выиграть выборы в родном Славянске и снова стать мэром города.

Скандальная Штепа проиграла выборы: Вам хоть стыдно, что Вы меня предали?

Напомним, бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины и, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

Об этом пишет УРА-Информ.

По итогам предварительных итогов выборов Штепа заняла третье место и набрала 16,48% голосов избирателей. На такие результаты она отреагировала

"Люди , ау , а куда делись проплаченные ролики , о том какая я плохая ? И почему перестали звонить жителям Славянска о сланцевом газе , якобы мною добываемым ? И о том , что я умерла и не надо за меня Голосовать . Ладно , одни мрази это писали , чтобы уничтожить меня , но Вы зачем в это верили ? Ах , люди , люди , один вопрос , Вам хоть стыдно , что Вы меня предали , и не жгут деньги , за которые Вы меня продали ?", - написала политик.

Ранее выборы в Парламент проиграл Олег Ляшко.


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