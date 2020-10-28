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Ляшко в Парламенте не будет: "скотиняка" официально проиграл выборы

Лидер "Радикальной Партии" Олег Ляшко не сумел вернуться в Парламент. Известный политик проиграл довыборы в Парламент в одномандатном избирательном округе №208 на Черниговщине.

Ляшко в Парламенте не будет:

Центральная избирательная комиссия сегодня ночью, 28 октября, обработала 100% участковых протоколов. Ляшко занял второе место и проиграл выборы представителю "Слуги Народа" Анатолию Гунько.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой результаты ЦИК.

Гунько по итогам подсчета голосов набрал 34,1%. В общей сложности за "слугу народа" проголосовало 21 245 избирателей. В свою очередь Олег Ляшко сумел получить 31,78% избирателей (19 799 голосов).

В один момент, когда было подсчитана почти половина протоколов Ляшко даже на несколько голосов опережал своего конкурента, однако в итоге Гунько все-таки выиграл выборы и будет представлять регион в Верховной Раде.

Третью строчку в выборах заняла Людмила Давыденко, которая набрала 26,68% голосов. Она жена Валерия Давыденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае. Именно он выиграл выборы в №208 на Черниговщине в прошлом году.

Ранее Ляшко заявлял, что именно он выиграл выборы и возвращается в Парламент.


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