07:53 28.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Рейтинг Пушилина в ОРДО стремительно падает: не справился с задачей

Рейтинг поддержки так называемого "главы "ДНР" Дениса Пушилина стремительно падает вниз. Это может быть связанно с тем, что руководство "республики" не справляется с пандемией коронавируса в регионе.

Рейтинг Пушилина в ОРДО стремительно падает: не справился с задачей

При этом местные паблики отмечают, что и до ситуации с коронавирусом рейтинг Пушилина не был очень высоким. Сейчас "главарь "ДНР" старается исправить ситуацию со своим рейтингом и все чаще появляется на экранах телевизоров и принимает участие в различных собраниях. Это порекомендовали ему политтехнологи.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Бесконечные селекторные совещания, и все для публики. Даже школьники и те лучше готовятся к урокам, чем Пушилин к совещаниям. На этих совещания Пушилин с умным лицом раздает указания медикам. Поражаюсь терпению и деликатности врачей", — отмечает автор одного из пабликов, который освещает события в ОРДО.

Автор паблика добавляет, что ситуация с коронавирусом вышла из под контроля из-за того, что Пушилин "заигрался в свои денежные игры".

Ранее Пушилин обратился к людям в ОРДО с срочным заявлением.


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