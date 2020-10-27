Пушилин в срочном порядке обратился к жителям ОРДО: для нас цена свободы оказалась высокой и горькой

Он заявил, что только те люди, которые проживают в ОРДО и работают там будут решать судьбу региона. По его словам, именно за свободу решать свою судьбу борется так называемая ДНР.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на FB.

"Для нас цена свободы оказалась высокой и горькой. Но стремление сохранить наши местные традиции, память, историю и Родину тоже высоко. Это мы и отстаиваем. Право определять судьбу Донбасса принадлежит только нам. Только те, кто живет и трудится на Донбассе будут решать каким станет будущее нашего региона", — заявил Пушилин.

Также "глава ДНР" поздравил жителей "республики" с праздником и отметил огромное значение флага в жизни региона. В тоже время по поводу мира в регионе Пушилин ничего не сказал.

Ранее жители ОРДО начали проклинать Пушилина из-за ситуации в регионе.