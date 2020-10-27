07:39 27.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Пушилин в срочном порядке обратился к жителям ОРДО: для нас цена свободы оказалась высокой и горькой

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин обратился к жителям ОРДО с срочным заявленим. Это произошло 25 октября, когда местные жители праздновали "день государственного флага республики".

Пушилин в срочном порядке обратился к жителям ОРДО: для нас цена свободы оказалась высокой и горькой

Он заявил, что только те люди, которые проживают в ОРДО и работают там будут решать судьбу региона. По его словам, именно за свободу решать свою судьбу борется так называемая ДНР.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на FB.

"Для нас цена свободы оказалась высокой и горькой. Но стремление сохранить наши местные традиции, память, историю и Родину тоже высоко. Это мы и отстаиваем. Право определять судьбу Донбасса принадлежит только нам. Только те, кто живет и трудится на Донбассе будут решать каким станет будущее нашего региона", — заявил Пушилин.

Также "глава ДНР" поздравил жителей "республики" с праздником и отметил огромное значение флага в жизни региона. В тоже время по поводу мира в регионе Пушилин ничего не сказал.

Ранее жители ОРДО начали проклинать Пушилина из-за ситуации в регионе.


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