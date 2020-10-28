09:12 28.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Эрдоган заставил Путина отступать - эксперт рассказал о действиях Кремля

Известный российский блогер Эль Мюрид поделился своим мнением по поводу вчерашнего разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина.

Эрдоган заставил Путина отступать - эксперт рассказал о действиях Кремля

Официально стороны заявили о "координации" внешнеполитических, оборонных ведомств, а также спецслужб в вопросах Нагорного Карабаха. Однако Эль Мюрид считает, что этот разговор стал фактически поражением президента России.

Об этом пишет УРА-Информ.

"В переводе на русский язык это означает признание того факта, что Турция теперь является полноправным игроком в Закавказье, которое ранее считалось зоной российских интересов. Теперь здесь будут выстраиваться балансы вместо прежнего доминирования Кремля. Учитывая, что Кремль сейчас находится в позиции отступающего, вопрос заключается лишь в одном - как далеко он будет вынужден отступать" – написал блогер на своей странице в Фейсбук.

Также он добавил, что теперь изменить ситуацию Москве будет фактически невозможно. При этом Россия продолжает катиться вниз во всех направлениях.

Ранее мы сообщали, что Путин принял окончательное решение по Александру Лукашенко.


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