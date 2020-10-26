Ультиматум Лукашенко и забастовки по всей стране: что нужно знать о ситуации в Беларуси

Лидер оппозиции требовала от Лукашенко остановить насилие против граждан, выпустить политзаключенных и освободить президентское кресло, однако Лукашенко не сделал ничего из вышеперечисленного списка.

"Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам. Белорусы знают: 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать" - отметила Тихановская.

На крупных предприятиях в Беларуси начались массовые забастовки сегодня, 26 октября. Бастуют на "Азоте " и "Химволокно" в Гродно, МЗКТ в Минске сотрудники также отказались приступить к работе.

Также известно, что студенты университетов решили поддержать бастующих на заводах и отказываются посещать занятия.

Шествие рабочих на «Атланте». Они скандируют «Верым, можам, пераможам». pic.twitter.com/qLu1vrfZ2O — TUT.BY (@tutby) October 26, 2020

Сейчас мирных граждан, что вышли высказать свой протест против режима Лукашенко, задерживают силовики. Количество задержанных неизвестно.

Как стало известно ранее, на местных выборах на территории Украины жители голосовали и за несуществующих кандидатов. Например, в Чернигове граждане отдали свои голоса партии "Единая Россия" и президенту РФ Владимиру Путину, хотя таких в списках зарегистрировано не было.