16:57 26.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247258:Nataly

Ультиматум Лукашенко и забастовки по всей стране: что нужно знать о ситуации в Беларуси

На территории Беларуси забастовки начали поддерживать и на заводах, также на митинги вышли студенты. Этой ночью истек срок ультиматума, который поставила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская нелегитимному главе государства Александру Лукашенко. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на TUT.BY.

Ультиматум Лукашенко и забастовки по всей стране: что нужно знать о ситуации в Беларуси

Лидер оппозиции требовала от Лукашенко остановить насилие против граждан, выпустить политзаключенных и освободить президентское кресло, однако Лукашенко не сделал ничего из вышеперечисленного списка.

"Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам. Белорусы знают: 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать" - отметила Тихановская.

На крупных предприятиях в Беларуси начались массовые забастовки сегодня, 26 октября. Бастуют на "Азоте " и "Химволокно" в Гродно, МЗКТ в Минске сотрудники также отказались приступить к работе.

Также известно, что студенты университетов решили поддержать бастующих на заводах и отказываются посещать занятия.

Сейчас мирных граждан, что вышли высказать свой протест против режима Лукашенко, задерживают силовики. Количество задержанных неизвестно.

Как стало известно ранее, на местных выборах на территории Украины жители голосовали и за несуществующих кандидатов. Например, в Чернигове граждане отдали свои голоса партии "Единая Россия" и президенту РФ Владимиру Путину, хотя таких в списках зарегистрировано не было.


Поделиться

Читайте также:

  • Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская предложила Александру Лукашенко иммунитет от преследований в случае смены власти в стране. Об этом бывшая кандидат в президенты белорусского государства заявила во время визита в Братиславу, пишет УРА-Информ.

  • Силовики, которые подчиняютсянелегитимному президенту Беларуси Александра Лукашенко ворвались в квартиру, в которой прятались граждане задействанные в протестах в Минске. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на TUT.BY.

  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула свои требования президенту Беларуси, которого не признали легитимным в Европе, Александру Лукашенко. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Тихановской в ее Telegram-канале.

  • У Мін'юсті надійшла пропозиція про створення незалежної комісії, яка займеться перевіркою, веденням реєстру і переглядом справ тих, хто підпадав або ж потрапляє під люстрацію часів Януковича. Про це в інтерв'ю порталу Українські новини заявила заступник міністра юстиції Дениса малюська Валерія Коломієць, передає УРА-Інформ.

  • У Європейському союзі було прийнято остаточне рішення щодо введення санкцій проти Олександра Лукашенка, якого не визнають легітимним президентом країни. Рішення було прийнято главами міністерств закордонних справ. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на AFP.

  • Євразійський банк розвитку перерахував Беларуская державі перший транш в $ 500 млн доларів з $ 1,5-мільйонного кредиту, який раніше був обговорений і узгоджений російським лідером Володимиром Путіним і нелегітимність правителем Білорусі Олександром Лукашенком у Сочі 14 вересня. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на російський Мінфін.

  • У Киргизстані, вночі була здійснена спроба незаконного захоплення влади. Співробітники правопорядку не чинили опір через відсутність відповідного наказу. Про це повідомив президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, повідомляє видання 24.kg, передає УРА-Інформ.

  • Вже з ранку, 23 вересня в центрі Мінська на Палаці незалежності і виставкового залу БелЕкспо, де, як правило, проходять великі державні та міжнародні події, городяни відзначили військові вантажівки і велика кількість силовиків і співробітників правоохоронних органів, в тому числі і представників роти почесної варти . Жителі Мінська запідозрили, що сьогодні чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко планує провести секретну церемонію інавгурації. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на TUT.BY.

  • Нелегітимний президент, як вважають в ЄС, Білорусі Олександр Лукашенко відповів на звинувачення в таємній інавгурації. На зустрічі з послом Китаю в Білорусі Цуй Цімін він заявив, що деякі держави займають неправильну позицію щодо нього, а також засудив критику в його бік. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на БЕЛТА.
 
Судьба Гладковского: ВАКС оставил без изменений меру пресечения чиновника Проголосовать за Путина в Украине: жители Чернигова отдали свои голоса за "Единую Россию" Разработка Windows 10X может быть завершена в 2020 году В киевском Динамо вспышка коронавируса: в среду важная игра в Лиге чемпионов
Проишествия
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив