09:11 27.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Гордон предрекает распад России: это может произойти хоть завтра

Популярный украинский журналист Дмитрий Гордон уверен, что конечном итоге Украина сможет себе вернуть контроль над Донбассом и Крымом.

Гордон предрекает распад России: это может произойти хоть завтра

При этом Гордон считает, что этом может произойти уже после распада Российской Федерации. Такое мнение журналист выразил в интервью RADIO SHARK FM (Одесса). Он считает, что главный вопрос заключается в том, когда это произойдет.

Об том пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

"Это может произойти хоть завтра. В силу разных причин. Если бы у кого-то в середине 1991 года возникла мысль, что в декабре это государство распадется, прекратит свое существование… Да это невозможно было. Никто на Западе этого не понимал. Это был монстр, но развалился за день, и никто не вышел его защищать. Поэтому такая же судьба может постигнуть и Россию", - заявил Гордон.

Он также отметил, что процессы, которые могут привести к краху РФ, уже начались. Гордон также вспомнил слова бывшего президента США Рональда Рейгана "империей зла".

"Она сеет вокруг себя зло. Поэтому развал ее я уверен будет, при чем, на наших глазах", - добавил Гордон.

Ранее Гордон задался вопросом: "А нужно ли возвращать Донбасс?".


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