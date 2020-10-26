Проголосовать за Путина в Украине: жители Чернигова отдали свои голоса за "Единую Россию"

Также кандидат в депутаты отметил, что на выборах в Чернигове люди голосуют за российского президента.

Мужчина отметил, что такого в Украине еще точно не видели.

Как сообщалось ранее, бывший народный депутат, а сейчас политический обозреватель Борислав Береза прокомментировал результаты экзит-пола выборов городского главы Славянска. Отметим, что там во второй тур проходит Неля Штепа, которая подозрева.