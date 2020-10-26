Проголосовать за Путина в Украине: жители Чернигова отдали свои голоса за "Единую Россию"

На местных выборах на территории Украины жители голосовали и за несуществующих кандидатов. Например, в Чернигове граждане отдали свои голоса партии "Единая Россия" и президенту РФ Владимиру Путину, хотя таких в списках зарегистрировано не было. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на публикацию в Facebook кандидата в депутаты горсовета Игоря Полуяна.
Также кандидат в депутаты отметил, что на выборах в Чернигове люди голосуют за российского президента.
Мужчина отметил, что такого в Украине еще точно не видели.
Как сообщалось ранее, бывший народный депутат, а сейчас политический обозреватель Борислав Береза прокомментировал результаты экзит-пола выборов городского главы Славянска. Отметим, что там во второй тур проходит Неля Штепа, которая подозрева.
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