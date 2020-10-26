08:45 26.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Это полное фиаско Зеленского и Ко - Порошенко о выборах

Пятый президент Украины Петро Порошенко прокомментировал предварительные результаты местных выборов, которые вчера, 25 октября, состоялись по всей Украине.

Это полное фиаско Зеленского и Ко - Порошенко о выборах

Бывший глава государства уже назвал предварительные результаты выборов тотальным поражением действующей власти. На брифинге в центральном штабе партии "Европейская солидарность" невысокую явку на выборах Порошенко прокомментировал именно недоверием к действующей власти.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

"Один вывод можно сделать: результатом является тотальное недоверие к действующей власти. Это даже не результат, а полное фиаско власти", – сказал Порошенко.

По его мнению, действующая власть не сумела справиться с кризисами в экономике, внешней агрессии и связанного с пандемией коронавируса.

Порошенко назвал низкий результат партии "Слуга Народа" на выборах свидетельством того, что украинцы не хотят видеть у власти некомпетентных людей.

"Мы живем в новой реальности после 25 октября. Мы имеем позитивные новости, что эти выборы не раскололи страну. Отведенные были риски мудростью украинского народа и избирателей. Я надеюсь, что эти выборы сцеменентируют страну", - резюмировал Порошенко.

Ранее мы сообщали, что Олег Ляшко неожиданно проигрывает на довыборах в ВР.


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