Это полное фиаско Зеленского и Ко - Порошенко о выборах

Пятый президент Украины Петро Порошенко прокомментировал предварительные результаты местных выборов, которые вчера, 25 октября, состоялись по всей Украине.
Бывший глава государства уже назвал предварительные результаты выборов тотальным поражением действующей власти. На брифинге в центральном штабе партии "Европейская солидарность" невысокую явку на выборах Порошенко прокомментировал именно недоверием к действующей власти.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.
"Один вывод можно сделать: результатом является тотальное недоверие к действующей власти. Это даже не результат, а полное фиаско власти", – сказал Порошенко.
По его мнению, действующая власть не сумела справиться с кризисами в экономике, внешней агрессии и связанного с пандемией коронавируса.
Порошенко назвал низкий результат партии "Слуга Народа" на выборах свидетельством того, что украинцы не хотят видеть у власти некомпетентных людей.
"Мы живем в новой реальности после 25 октября. Мы имеем позитивные новости, что эти выборы не раскололи страну. Отведенные были риски мудростью украинского народа и избирателей. Я надеюсь, что эти выборы сцеменентируют страну", - резюмировал Порошенко.
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