Путин предложил своему куму Медведчуку должность в Кремле: неожиданные подробности

Известный российский политолог Станислав Белковский рассказал об этом в эфире одного из украинских телеканалов. Бывший народный депутат Сергей Лещенко, который также участвовал в эфире телеканала, добавил, что Медведчук отказался от предложения своего кума.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

"Друзья, в ходе нашего разговора российский политолог Станислав Белковский сделал шокирующее заявление. Он утверждает, что президент России Путин некоторое время назад предлагал Виктору Медведчуку должность в Кремле, то есть в российской власти", - написал дополнительно Лещенко в своем телеграм канале.

Отмечается, что Медведчуку предлагали должность одного из заместителей главы Аппарата Президента России, но украинский политик отказался из-за того, что посчитал эту должность ниже, чем статус представителей российских интересов в Украине.

Ранее пророссийский политик выступил с обращением перед местными выборами и заявил, что хочет изменить Украину.