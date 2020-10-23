15:05 23.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Путин предложил своему куму Медведчуку должность в Кремле: неожиданные подробности

Похоже, что президент России Владимир Путин нашел новую должность для своего кума, украинского политика Виктора Медведчука.

Путин предложил своему куму Медведчуку должность в Кремле: неожиданные подробности

Известный российский политолог Станислав Белковский рассказал об этом в эфире одного из украинских телеканалов. Бывший народный депутат Сергей Лещенко, который также участвовал в эфире телеканала, добавил, что Медведчук отказался от предложения своего кума.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

"Друзья, в ходе нашего разговора российский политолог Станислав Белковский сделал шокирующее заявление. Он утверждает, что президент России Путин некоторое время назад предлагал Виктору Медведчуку должность в Кремле, то есть в российской власти", - написал дополнительно Лещенко в своем телеграм канале.

Отмечается, что Медведчуку предлагали должность одного из заместителей главы Аппарата Президента России, но украинский политик отказался из-за того, что посчитал эту должность ниже, чем статус представителей российских интересов в Украине.

Ранее пророссийский политик выступил с обращением перед местными выборами и заявил, что хочет изменить Украину.


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