Трамп во время дебатов вспомнил об Украине: также он не забыл и о России

Президент и кандидат от Демократической партии говорили об отношениях с Российской Федерацией и Владимиром Путиным. Также Трамп вспомнил и об Украине во время дебатов.

Об этом пишет УРА-Информ.

Байден обвинил действующего президента в том, что он не противостоит лидеру России Владимиру Путину в связи с его участием в избирательном процессе в США в 2016 году. - Каждому, кто вмешивается в наш выбор, придется заплатить цену, - заверил он. "Россия не хочет, чтобы я стал президентом США", - сказал Джо Байден.

- Никто не был более жестким по отношению к России, чем я, - сказал Трамп, подчеркнув, что во время его правления увеличились расходы НАТО на оборону и продажа американского оружия Украине. - У меня никогда не было денег из России, - заверил Трамп и обвинил оппонента в получении денег от российских властей.

Ранее Трамп снова попал в скандал, обозвав главного эпидемиолога США идиотом.