Трамп снова попал в скандал: обозвал главного эпидемиолога США идиотом

79-летний Энтони Фаучи более 35 лет является директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Он работал на шесть президентов США. В январе этого года Дональд Трамп назначил его членом специально созданной команды, координирующей национальные усилия по борьбе с коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Фаучи дал интервью телеканалу CBS, в котором сказал, что он "абсолютно не удивлен" тем фактом, что Дональд Трамп заболел COVID-19. Трамп организовывал предвыборные митинги с большой аудиторией, с минимальным социальным дистанцированием и ставил под сомнение использование масок до того, как у него развились симптомы болезни.

Фаучи также признал, что с начала пандемии ему поступали многочисленные анонимные угрозы и что его семья подвергалась преследованиям.

Заявление Дональда Трампа о Фаучи имело широкий резонанс. - Фаучи катастрофичен. Люди устали слушать его и всех этих идиотов. Всех, кто ошибался, - заявил Трамп.

Ранее Трамп порадовал поклонников танцем под легендарную песню.