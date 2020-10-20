09:24 20.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Трамп снова попал в скандал: обозвал главного эпидемиолога США идиотом

Дональд Трамп продолжает свою президентскую кампанию после того, как перенес коронавирусную инфекцию. Он сделал еще один критический комментарий в адрес ведущего американского эксперта по инфекциям Энтони Фаучи.

Трамп снова попал в скандал: обозвал главного эпидемиолога США идиотом

79-летний Энтони Фаучи более 35 лет является директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Он работал на шесть президентов США. В январе этого года Дональд Трамп назначил его членом специально созданной команды, координирующей национальные усилия по борьбе с коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Фаучи дал интервью телеканалу CBS, в котором сказал, что он "абсолютно не удивлен" тем фактом, что Дональд Трамп заболел COVID-19. Трамп организовывал предвыборные митинги с большой аудиторией, с минимальным социальным дистанцированием и ставил под сомнение использование масок до того, как у него развились симптомы болезни.

Фаучи также признал, что с начала пандемии ему поступали многочисленные анонимные угрозы и что его семья подвергалась преследованиям.

Заявление Дональда Трампа о Фаучи имело широкий резонанс. - Фаучи катастрофичен. Люди устали слушать его и всех этих идиотов. Всех, кто ошибался, - заявил Трамп.

Ранее Трамп порадовал поклонников танцем под легендарную песню.


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