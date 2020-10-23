Шустер раскрыл план, как вернуть Донбасс: Украина должна пойти на это

Он считает, что Украине необходимо подключить к переговорам по деоккупации Донбасса США. Таким образ, переговорный процесс может стать более эффективным и с помощью него, можно будет решить различные проблемы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на программу БАЦМАН.

"Надо привлечь в эту историю США. Вся эта «нормандская четверка» она ни о чем. Тем более, мы понимаем, что канцлер Германии Ангела Меркель через год может уйти с политики. А Макрон… Он такой особенный человек. Россия и Франция они же всегда исторически симпатизировали друг другу. Они этого и не скрывают. Поэтому важно было бы привлечь США", - заявил Шустер.

В тоже время он добавил, что если Дональд Трамп снова выиграет президентские выборы в США, то маловероятно, что Америка подключится к переговорам по Донбассу.

Напомним, что сегодня состоялись последние дебаты Трампа и Джо Байдена, которые затронули также вопрос и Украины.