Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается

Сегодня утром, 19 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы его страны взяли под контроль еще 13 сел и поселков в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет УРА-Информ.

Президент страны сообщил, что армия Азербайджана заняла селаВ Амирварлы, Солтанлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы и Исаглы. Он отметил, что эти территории теперь принадлежат Азербайджану.

Ранее стороны договорились об прекращении огня и боевых действий. Это произошло 17 октября вечером, однако уже день спустя огонь в Нагорном Карабахе снова был зафиксирован. Стороны обвиняли один одного в нарушении перемирия.

Ранее мы сообщали, что ситуация в Нагорном Карабахе может заставить Россию отказаться от Крыма.