Какое ваше собачье дело? - Гордон резко ответил россиянам

Он считает, что Министерство иностранных дел Украины могло бы делать по отношению к России издевательские заявления в ответ на ее вмешательство во внутриукраинские дела.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Россию надо чаще троллить. Они нам рассказывают, что нам надо делать, какой особый статус принимать… какое ваше собачье дело? Занимайтесь своей страной. Нет, они сюда постоянно лезут", - сказал журналист.

В тоже время Гордон также дал и шуточный совет украинскому МИДу по отношению того, как нужно действовать с представителями Российской Федерации.

"Нашему МИДу и руководителям не мешало бы тоже делать заявления. "Просим статус Хабаровского края", "просим статус Кубани, потому что там украинцев много". Надо не бояться", - сказал Гордон.

Ранее мы сообщали, что Российская Федерация уже не против того, чтобы Донбасс получил свободную экономическую зону.