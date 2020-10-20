Зеленский хочет, чтобы следующего президента Украины выбирали онлайн

Глава государства поднял тему диджитализации Украины. Он отметил, что нужно увеличивать количество онлайн услуг. Также Зеленский заявил, что хочет, чтобы следующие выборы президента Украины, которые пройдут в 2024 году могли состояться онлайн.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Наша цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что переход на онлайн предоставление услуг позволит не только предоставлять удобства гражданам в лучшей форме, но и также позволит убрать бюрократию и коррупцию, которые являются типичными для Украины.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявил, что введение локдауна вполне вероятно.