Дональд Трамп порадовал поклонников танцем под легендарную песню

Президент Америки Дональд Трамп выступил со своим зажигательным танце на митинге. Публика осталась в восторге. Таким образом трамп мотивировал публику и разбавил свою речь.

Глава Белого дома США довольно забавно начал танцевать под песню Y.M.C.A. американской группы Village Peopleю. Вскоре гарант приступил к хлопкам в ладоши вместе со всем залом.

Видео стало вирусным на просторах интернета после того, как один из участников митинга сделал публикацию в своем блоге.

Ранее сообщалось, что через три недели в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы главы государства. Кандидат от партии демократов Джо Байден уверенно опережает действующего лидера Америки Дональда Трампа, который баллотируется от партии республиканцев.