Дональд Трамп порадовал поклонников танцем под легендарную песню

Действующий глава США Дональд Трамп порадовал публиками своим непринужденным танцем под песнюВВВВВВВ Y.M.C.A. Об этом пишет УРА-Информ.
Президент Америки Дональд Трамп выступил со своим зажигательным танце на митинге. Публика осталась в восторге. Таким образом трамп мотивировал публику и разбавил свою речь.
Глава Белого дома США довольно забавно начал танцевать под песню Y.M.C.A. американской группы Village Peopleю. Вскоре гарант приступил к хлопкам в ладоши вместе со всем залом.
Видео стало вирусным на просторах интернета после того, как один из участников митинга сделал публикацию в своем блоге.
Ранее сообщалось, что через три недели в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы главы государства. Кандидат от партии демократов Джо Байден уверенно опережает действующего лидера Америки Дональда Трампа, который баллотируется от партии республиканцев.
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