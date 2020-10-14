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Дональд Трамп порадовал поклонников танцем под легендарную песню

Действующий глава США Дональд Трамп порадовал публиками своим непринужденным танцем под песнюВВВВВВВ Y.M.C.A. Об этом пишет УРА-Информ.

Дональд Трамп порадовал поклонников танцем под легендарную песню

Президент Америки Дональд Трамп выступил со своим зажигательным танце на митинге. Публика осталась в восторге. Таким образом трамп мотивировал публику и разбавил свою речь.

Глава Белого дома США довольно забавно начал танцевать под песню Y.M.C.A. американской группы Village Peopleю. Вскоре гарант приступил к хлопкам в ладоши вместе со всем залом.

Видео стало вирусным на просторах интернета после того, как один из участников митинга сделал публикацию в своем блоге.

Ранее сообщалось, что через три недели в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы главы государства. Кандидат от партии демократов Джо Байден уверенно опережает действующего лидера Америки Дональда Трампа, который баллотируется от партии республиканцев.


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