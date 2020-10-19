В Турции "доигрались" с Карабахом: Конгресс США предлагает исключить государство из НАТО

В Палату представителей Конгресса США внесли документ, в котором призывают исключить турецкую сторону из Североатлантического альянса из-за его участия и вмешательство в военный конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Eurasia Daily.
Автором резолюции выступил член нижней палаты Конгресса Тулси Габбард. По ее мнению, турецкие власти открыто поддерживают азербайджанскую сторону в вооруженном конфликте в Карабахе. Также она обвиняет Анкару в привлечении боевиков из запрещенной организации Исламское государство в конфликте в Нагорном Карабахе.
В проекту также указано, что турецкая позиция кардинально противоречит призывам НАТО к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
"И это в том случае, когда НАТО призывает стороны прекратить боевые действия и решить вопрос посредством переговоров", - сказано в проекте резолюции.
Автор инициативы Габбард добавила, что в Канаде уже остановили поставки оружия в Турцию во избежании их попадания на территорию Нагорного Карбаха.
Как сообщалось ранее, ввод миротворцев на территорию непризнанного Нагорного Карабаха возможен только с разрешения Азербайджана и Армении. Пока что там не давали разрешения.
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