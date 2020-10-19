10:40 19.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Окружение Путина может сдать Крым: все изменилось в последние недели

Похоже, что ситуация в Нагорном Карабахе может иметь последствия даже в вопросе Крымского полуострова. Все из-за действий Российской Федерации в вопросе войны между Арменией и Азербайджаном.

Окружение Путина может сдать Крым: все изменилось в последние недели

Популярный крымский блогер и сторонник аннексии полуострова Александр Горный рассказал, что ситуация в Нагорном Карабахе может отразиться на Крыму. Он отметил, что Россия не стала поддерживать Армению и это отразиться на поддержке армяне со совей стороны. В связи с этом, блогер предполагает, что Россия может пойти на сдачу Крыма.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Мы действительно теряем армян, их доверие и это ужасно. Кремль лег под Эрдогана и Алиева … Путин Крым сдаст или не сдаст? Несмотря на его абсурдность еще несколько недель назад, теперь этот вопрос приобретает новый смысл. Путин может Крым и не сдаст, а вот его окружение вполне может", - написал Горный.

Также он добавил, что ситуация в Крыму ухудшается, так как полуостров становится нестабильным как для местных, так и для потенциальных инвесторов. И это все на фоне четких заявлений президента Турции по Крыму.

Ранее Украина и Польша подписали договор о деокупации Крыма.


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