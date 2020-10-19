Медведчук выиграл суд: неожиданное решение в пользу кума Путина

Дарницкий районный суд Киева запретил распространять тираж этой книги признал, что некоторые фразы в ней нарушают его честь и достоинство.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Суспільне.

Адвокат Вахтанга Кипиани Вячеслав Якубенко комментирую заседания суда рассказал, что суд запретил распространять книгу в том виде, как есть. При этом, решение не распространяется на те экземпляры, которые уже есть находятся в библиотеках и в частной собственности.

"Виктор Медведчук просил признать недостоверными девять фрагментов в книге "Дело Василия Стуса". Суд удовлетворил иск частично. То есть, три фрагмента признаны недостоверными, еще в трех запрещено использование имени Медведчук как персонажа произведения без его согласия", — отметил он.

При этом Вахтанг Кипиани заявил, что не будет извиняться перед Медведчуком. Он также добавил, что не будет удалять эпизоды с Медведчуком в книге, несмотря на решение суда.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, кто финансирует партию Медведчука.