Протесты в Беларуси: Тихановская поставила ультиматум Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции отметила, что с момента президентских выборов на территории Беларуси прошло уже два месяца насилия над гражданами и политического кризиса в стране.

Тихановская отметила, что 25 октября оппозиционные силы объявят народный ультиматум.

Это значит, что у Лукашенко есть целых 13 дней, чтоб выполнить требования. Их всего три. Действующий глава Беларуси Лукашенко должен объявить о своем уходе с должности, .насилие на улицах городов должно полностью прекратиться, а политзаключенные должны быть отпущены на свободу.

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - подчеркнула Тихановская.

Как стало известно ранее, украинская сторона планирует присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом, после их окончательного введения.