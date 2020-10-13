16:41 13.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Протесты в Беларуси: Тихановская поставила ультиматум Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула свои требования президенту Беларуси, которого не признали легитимным в Европе, Александру Лукашенко. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Тихановской в ее Telegram-канале.

Протесты в Беларуси: Тихановская поставила ультиматум Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции отметила, что с момента президентских выборов на территории Беларуси прошло уже два месяца насилия над гражданами и политического кризиса в стране.

Тихановская отметила, что 25 октября оппозиционные силы объявят народный ультиматум.

Это значит, что у Лукашенко есть целых 13 дней, чтоб выполнить требования. Их всего три. Действующий глава Беларуси Лукашенко должен объявить о своем уходе с должности, .насилие на улицах городов должно полностью прекратиться, а политзаключенные должны быть отпущены на свободу.

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - подчеркнула Тихановская.

Как стало известно ранее, украинская сторона планирует присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом, после их окончательного введения.


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