11:33 15.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Катастрофа Ан-26: семьям погибших выплатят компенсацию после 15 октября

Украинское правительство анонсировало старт выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом после 15 октября. Выплаты предусмотрены в размере более 1,5 млн грн. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на главу комиссии по расследованию катастрофы АН-26 Олег Уруский в Facebook.

Катастрофа Ан-26: семьям погибших выплатят компенсацию после 15 октября

Чиновник отметил, что правительство начнет выплачивать компенсации семьям погибших курсантов и инструкторов под Чугуевом сразу же после завершения служебного расследования Минобороны.

"Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 года. После чего материалы будут переданы военным уполномоченным и вероятно после 15 октября 2020 года процесс выплаты ожидается компенсация семьям погибших", – написал Уруский.

Стоит отметить, что страшная трагедия произошла вблизи Харькова 25 сентября. Погибли 26 человек.

Ранее сообщалось, что эксперты установили, почему левый двигатель самолета не работал в штатном режиме.


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