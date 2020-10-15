Катастрофа Ан-26: семьям погибших выплатят компенсацию после 15 октября

Чиновник отметил, что правительство начнет выплачивать компенсации семьям погибших курсантов и инструкторов под Чугуевом сразу же после завершения служебного расследования Минобороны.

"Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 года. После чего материалы будут переданы военным уполномоченным и вероятно после 15 октября 2020 года процесс выплаты ожидается компенсация семьям погибших", – написал Уруский.

Стоит отметить, что страшная трагедия произошла вблизи Харькова 25 сентября. Погибли 26 человек.

Ранее сообщалось, что эксперты установили, почему левый двигатель самолета не работал в штатном режиме.