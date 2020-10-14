Выборы в США: Байден значительно оторвался от Трампа

Через три недели в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы главы государства. Кандидат от партии демократов Джо Байден уверенно опережает действующего лидера Америки Дональда Трампа, который баллотируется от партии республиканцев. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на совместный социологический опрос Opinium и Guardian.
По данным опроса за демократа Байдена готовы проголосовать 57 процентов граждан США, а за действующего президента Трампа всего лишь 40.
В определенных штатах демократ тоже лидирует.
Также стало известно, что в Мичигане за Байдена свой голос готовы отдать 51% жителей, а за Трампа - 43%
В Северной Каролине за Трампа планируют голосовать 47%, а за Байдена 48% опрошенных.
Опрос Университета Нью-Гемпшира в штате показал разницу между кандидатами в 12% – 55% против 43%
Известно, что во Флориде Байден тоже лидирует. За него будут голосовать 28% жителей штата, а за Дональда Трампа - 45%.
Также стоит отметить, что у демократа Байдена наивысший рейтинг перед выборами, чем у любого кандидата на пост главы США с 1936 года.
Как стало известно ранее, согласно последнему опросу ABC News и Washington Post, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 12 пунктов. Миллионы американцев уже проголосовали на президентских выборах по почте.
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