10:34 14.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247052:Nataly

Выборы в США: Байден значительно оторвался от Трампа

Через три недели в Соединенных Штатах Америки пройдут выборы главы государства. Кандидат от партии демократов Джо Байден уверенно опережает действующего лидера Америки Дональда Трампа, который баллотируется от партии республиканцев. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на совместный социологический опрос Opinium и Guardian.

Выборы в США: Байден значительно оторвался от Трампа

По данным опроса за демократа Байдена готовы проголосовать 57 процентов граждан США, а за действующего президента Трампа всего лишь 40.

В определенных штатах демократ тоже лидирует.

Также стало известно, что в Мичигане за Байдена свой голос готовы отдать 51% жителей, а за Трампа - 43%

В Северной Каролине за Трампа планируют голосовать 47%, а за Байдена 48% опрошенных.

Опрос Университета Нью-Гемпшира в штате показал разницу между кандидатами в 12% – 55% против 43%

Известно, что во Флориде Байден тоже лидирует. За него будут голосовать 28% жителей штата, а за Дональда Трампа - 45%.

Также стоит отметить, что у демократа Байдена наивысший рейтинг перед выборами, чем у любого кандидата на пост главы США с 1936 года.

Как стало известно ранее, согласно последнему опросу ABC News и Washington Post, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 12 пунктов. Миллионы американцев уже проголосовали на президентских выборах по почте.


Поделиться

Читайте также:

  • Доверие к президенту Дональду Трампу упало во время антиполицейских акций протеста в США. Число американцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, также увеличилось. Это отражено в предвыборных опросах - бывший вице-президент Джо Байден лидирует во многих ключевых штатах.

  • Президент США сможет вернуться к своим общественным обязанностям в выходные, решил врач Дональда Трампа, у которого на прошлой неделе был диагностирован коронавирус.

  • Государственная служба статистки в воскресенье, 1 марта, обнародовала данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам в 2019 году.

  • Трохи більше ніж за місяць до президентських виборів в США лідером за опитуваннями є демократ Джо Байден. Однак варто зазначити, що в 2016 році кандидат від республіканців Дональд Трамп також був фаворитом в опитуваннях з Хілларі Клінтон.

  • Американський президент Дональд Трамп припинив чутки в ЗМІ, що в 2016 році перед президентськими виборами він обговорював з радниками можливість висунення на пост віце-президента своєї дочки Іванки. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на Twitter глави Білого дому.

  • За два місяці до старту майбутніх президентських виборів Сполучених Штатів Америки 2020 рейтинг чинного американського лідера Дональда Трампа, досяг максимальних показників з червня. Про це свідчать опубліковані у вівторок, 8 вересня, дані соціологічного дослідження, яке провели газета The Hill і дослідницька служба Харріса, передає УРА-Інформ.

  • У середу вранці за українським часом напередодні листопадових президентських виборів в США відбулися перші теледебати між президентом Дональдом Трампом, які претендують на переобрання, і кандидатом від демократів Джо Байденом.

  • Дональд Трамп оголосив себе переможцем перших президентських дебатів. Президент США в середу, 1 жовтня, під час виступу в садах Білого дому, заявив, що легко виграв їх.

  • Міжнародна організація Transparency International опублікувала щорічний Індекс сприйняття корупції в 180 державах. В ньому Україна в порівнянні з 2018 роком Україна втратила два бали і перейшла на 126-те місце.
 
Роналду заразился COVID-19: футболист пропустит игру в Лиге Протесты в Беларуси: Тихановская поставила ультиматум Лукашенко Более 5 500 больных, и сотни жертв: сводка за 14 октября Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
Проишествия
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив