Протесты в Беларуси: введет ли Украина санкции

В МИД отметили, что украинская сторона уже давно определилась касательно своей позиции по Беларуси и соблюдается последовательность с первых дней конфликта.

"Мы присоединились к заявлениям Евросоюза. Что касается санкций, которые уже введены (на уровне Евросоюза), то мы присоединимся к ним", - подчеркнул Кулеба.

Глава Мид пока что не дал однозначного ответа касательно ввода санкций непосредственно против нелегитимного президента Александра Лукашенко.

"Что касается любых новых санкций, то мы действуем по согласованному алгоритму, то есть сначала Евросоюз принимает санкции, и дальше будем рассматривать возможность присоединиться к ним", – добавил министр.

Как стало известно ранее, непризнанный Европой президент Беларуси Александр Лукашенко начал диалог с политзаключенными в стране, которые представляют оппозиционные силы. Разговор велся о самих протестах на белорусской территории, будущем и реформе Конституции РБ.