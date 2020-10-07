Зеленский в Великобритании: с кем встретится президент Украины

В первую очередь президент Украины встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после этого должно состояться подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также планируется подписание документов в оборонительной сфере. Среди прочего стороны также намерены подписать соглашения об финансовой поддержке двусторонних проектов

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Дальше по плану Владимир Зеленский и его супруга Елена должны пойти на прием к герцогу и герцогини Кембриджских – принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Дальше у президента Украины запланирована встреча со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Владимир Зеленский также намерен посетить Лондонскую фондовую биржу.

Ранее Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".