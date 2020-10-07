13:01 07.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский в Великобритании: с кем встретится президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, седьмого октября, начал рабочий визит в Великобритании. Глава государства должен встретиться с политиками и членами королевской семьи. Также ожидается подписание важного соглашения между странами.

Зеленский в Великобритании: с кем встретится президент Украины

В первую очередь президент Украины встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после этого должно состояться подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также планируется подписание документов в оборонительной сфере. Среди прочего стороны также намерены подписать соглашения об финансовой поддержке двусторонних проектов

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Дальше по плану Владимир Зеленский и его супруга Елена должны пойти на прием к герцогу и герцогини Кембриджских – принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Дальше у президента Украины запланирована встреча со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Владимир Зеленский также намерен посетить Лондонскую фондовую биржу.

Ранее Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".


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