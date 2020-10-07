Зеленский в Великобритании: с кем встретится президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, седьмого октября, начал рабочий визит в Великобритании. Глава государства должен встретиться с политиками и членами королевской семьи. Также ожидается подписание важного соглашения между странами.
В первую очередь президент Украины встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после этого должно состояться подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также планируется подписание документов в оборонительной сфере. Среди прочего стороны также намерены подписать соглашения об финансовой поддержке двусторонних проектов
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Дальше по плану Владимир Зеленский и его супруга Елена должны пойти на прием к герцогу и герцогини Кембриджских – принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Дальше у президента Украины запланирована встреча со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Владимир Зеленский также намерен посетить Лондонскую фондовую биржу.
Ранее Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".
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