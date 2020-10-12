Протесты в Беларуси: Европа вводит жесткие санкции против Лукашенко

Такое решение приняли главы МИД 27 стран ЕС. предложение выдвинул министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече в Люксембурге.

"Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается", - отметил он, с отсылкой на протесты, которые уже второй месяц проходят массово и не планируют утихать.

Маас предложил ввести новый пакет санкций, которые напрямую будут касаться Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко высказался категорически по поводу проведения еще одних выборов в стране.