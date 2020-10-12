15:36 12.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Протесты в Беларуси: Европа вводит жесткие санкции против Лукашенко

В Европейском союзе было принято окончательно решение касательно введения санкций против Александра Лукашенко, которого не признают легитимным президентом страны. Решение было принято главами министерств иностранных дел. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Протесты в Беларуси: Европа вводит жесткие санкции против Лукашенко

Такое решение приняли главы МИД 27 стран ЕС. предложение выдвинул министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече в Люксембурге.

"Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается", - отметил он, с отсылкой на протесты, которые уже второй месяц проходят массово и не планируют утихать.

Маас предложил ввести новый пакет санкций, которые напрямую будут касаться Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко высказался категорически по поводу проведения еще одних выборов в стране.


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