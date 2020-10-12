Отравление Навального: в ЕС приняли решения по санкциям против РФ

"Была выражена политическая поддержка предложения Франции и Германии по санкциям", - отметил Хаависто.

Подготовкой санкционного пакета будут заниматься рабочие группы ЕС

Глава МИД Финляндии отметил, что речь идёт об индивидуальных санкциях касательно чиновников.

Ранее в Люксембурге министры рассматривали предложения Франции и ФРГ о заморожении активовВВВ подозреваемых в причастности к отравлению российского блогера и политика Алексея Навального. Предлагалось ввести для них запрет на путешествия по Европе.

Ранее стало известно, 12 октября, пятого президента Украины Петра Порошенко выписали из больницы, где он проводил лечение коронавирусной инфекции.